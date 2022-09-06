"Шахтар" здобув впевнену перемогу в стартовому матчі Юнацької ліги УЄФА

Поєдинок у Лейпцигу зевершився поразкою господарів з рахунком 0:2 .

Уже на 16-й хвилині Андрій Булеза вивів українську команду вперед після передачі від Івана Лосенка.

Зміцнили свою перевагу "помаранчево-чорні" в другому таймі. Кирило Сігеєв на 78-й хвилині встановив остаточний рахунок у цьому матчі. Асистував йому Антон Дрозд.

У наступному матчі групового раунду Юнацької ліги УЄФА "гірники" зіграють проти однолітків із шотландського "Селтіка". Зустріч відбудеться 14 вересня.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, також зустрінуться дорослі команди "Шахтаря" та "Лейпцига". Гра відбудеться в Лейпцигу на стадіоні "Ред Булл Арена". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція з усіма голами та найкращими моментами матчу.

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