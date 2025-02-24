"Шахтар" здолав "Лівий Берег" у своєму першому матчі весняної частини УПЛ (відео)

"Гірники" продовжують гонитву за "Динамо" та "Олександрією".

"Шахтар" обіграв "Лівий Берег" у заключному матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі донеччани забили у другому таймі. На 61-й хвилині результативного удару завдав Мар'ян Швед.

Огляд матчу "Шахтар" – "Лівий Берег"

Після цього матчу "Шахтар" (36 очок) залишається на третьому місці в УПЛ. Маючи поєдинок у запасі, "гірники" відстають на 5 балів від "Олександрії" та на 10 пунктів від "Динамо", яке лідирує.

Своєю чергою, "Лівий Берег" з 16 очками перебуває на 14-й позиції у турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі "Шахтар" позмагається з "Олександрією", а "Лівий Берег" гостюватиме у "Чорноморця". Обидва матчі відбудуться у суботу, 1 березня.

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