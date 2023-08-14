"Шахтар" здолав "Олександрію", здобувши другу перемогу в новому сезоні УПЛ

Голи Сікана і Траоре дозволили "гірникам" набрати три очки.

"Шахтар" обіграв "Олександрію" в матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" завершився з рахунком 2:1 .

Донечани вийшли вперед на 7-й хвилині. Данило Сікан ударом у падінні головою замкнув подачу Гіоргі Гочолейшвілі з правого флангу.

На 31-й хвилині "гірники" подвоїли свою перевагу в рахунку – Лассіна Траоре в центрі штрафного майданчика головою пробив під поперечину з подачі Гочолеішвілі з правого флангу.

У другому таймі підопічним Руслана Ротаня вдалося скоротити відставання. На 61-й хвилині Данило Скорко ударом головою завершив подачу з лівого флангу від Артема Шулянського.

Під завісу матчу олександрійці намагалися піти від поразки, але підопічні Патріка ван Леувена, зокрема й завдяки надійній грі воротаря Дмитра Різника, змогли втримати перемогу.

Для "Шахтаря" це друга перемога в поточному сезоні УПЛ. "Гірники" з 7 очками після трьох матчів посідають третє місце в турнірній таблиці. "Олександрія" з 6 балами перебуває на сьомій сходинці.

У 4-му турі чемпіонату України донеччани 20 серпня зустрінуться з "Кривбасом", а олександрійці 18 серпня зіграють проти "Зорі".

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