"Шахтар" здолав "Янг Бойз" у результативному матчі Юнацької ліги УЄФА

Це вже третя перемога юнацької команди "гірників" у турнірі.

Донецький "Шахтар" обіграв швейцарський "Янг Бойз" у матчі четвертого туру Юнацької ліги УЄФА. Зустріч у німецькому Гельзенкірхені завершилася з рахунком 3:2 .

Швейцарська команда відкрила рахунок на 11-й хвилині поєдинку – пенальті реалізував Фелікс Цімба.

На це "гірники" відповіли одразу трьома голами, забитими ще до перерви. На 29-й хвилині рахунок зрівняв Віктор Цуканов, а потім на 35-й і 43-й хвилинах відповідно відзначилися Єгор Костюк і Владислав Тютюнов.

У другому таймі "Янг Бойз" вдалося скоротити відставання в рахунку – на 82-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник донеччан Олександр Башмарін. Але це не завадило підопічним Олексія Бєліка втримати перемогу.