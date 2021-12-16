"Шахтар" жартом про погоду потролив "Динамо" турнірним положенням в УПЛ

На зимову перерву "гірники" пішли лідерами.

Донецький "Шахтар" вирішив підколоти запеклого ворога київське "Динамо".

Так, на своїй сторінці в Twitter "гірники" розмістили турнірне положення перед відходом на зимову перерву, де пригадали, що саме вони наразі є лідером турнірної таблиці.

Пресслужба "Шахтаря" опублікувала пост, де написала наступне: тим часом прогноз погоди на зиму +2. Саме два очки наразі розділяють донецький колектив від "біло-синіх" у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Цікаво й те, що навпроти "Шахтаря" намальоване сонце, а навпроти "Динамо" - сніг.

Тем временем прогноз погоды на зиму +2 pic.twitter.com/NUqF2X6dcA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 16, 2021

Після 18 турів "Шахтар" має 47 очок. "Динамо", своєю чергою, має 45 балів;

До останнього туру перед зимовою паузою "біло-сині" мали однакову кількість очків з "гірниками", але зіграли внічию в останньому матчі року з луганською "Зорею";

Весняна частина Чемпіонату України розпочнеться в лютому. Базова дата 19-го туру - 26 лютого 2021 року.

Додамо, що востаннє "Шахтар" завершував осінню частину чемпіонату лідером УПЛ у сезоні 2019/20. Минулого сезону лідерство лишилося за київським "Динамо" з відривом від "гірників" на чотири очки.