"Шахтар" знайшов заміну Мудрику у клубі свого колишнього тренера

22-річний бразилець може приєднатися до "гірників".

Керівництво донецького "Шахтаря" цікавиться постугами вінгера "Ботафого" Джеффіньйо.

Про це повідомляє UOL Esporte.

"Гірники" вже зробили запит щодо трансферу й готуються до перемовин. 22-річний Джеффіньйо може замінити Михайла Мудрика, яким цікавиться низка клубів.

Контракт бразильця із "великим вогнем" діє до кінця 2026 року У минулому сезоні вінгер провів 40 матчів, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

"Ботафаго" очолює колишній тренер "гірників" Луїш Каштру.

Нагадаємо, що послугами Мудрика цікавиться лондонський "Арсенал", але офіційного запиту донецький клуб не отримував.

Читайте також:

Мессі і ПСЖ досягли остаточної згоди щодо майбутнього аргентинця: чи буде новий контракт

Посилився вихованцем "Динамо": клуб УПЛ підписав першого зимового новачка

Клуб Реброва підписав гравця російського "Локомотива"