Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Шахтар" знайшов заміну Мудрику у клубі свого колишнього тренера

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Шахтар" знайшов заміну Мудрику у клубі свого колишнього тренера

twitter.com/botafogo

22-річний бразилець може приєднатися до "гірників".

Керівництво донецького "Шахтаря" цікавиться постугами вінгера "Ботафого" Джеффіньйо.

Про це повідомляє UOL Esporte.

"Гірники" вже зробили запит щодо трансферу й готуються до перемовин. 22-річний Джеффіньйо може замінити Михайла Мудрика, яким цікавиться низка клубів.

Контракт бразильця із "великим вогнем" діє до кінця 2026 року У минулому сезоні вінгер провів 40 матчів, забив 4 голи та віддав 7 результативних передач. 

"Ботафаго" очолює колишній тренер "гірників" Луїш Каштру.

Нагадаємо, що послугами Мудрика цікавиться лондонський "Арсенал", але офіційного запиту донецький клуб не отримував.

Читайте також:

Мессі і ПСЖ досягли остаточної згоди щодо майбутнього аргентинця: чи буде новий контракт

Посилився вихованцем "Динамо": клуб УПЛ підписав першого зимового новачка

Клуб Реброва підписав гравця російського "Локомотива"

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
165
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація