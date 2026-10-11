Шахтар — АЕК: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У середу, 14 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти афінського АЕКа в матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Номінально домашній для чемпіона України поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — АЕК.

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У першому турі найпрестижнішого єврокубка "помаранчево-чорні" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), а чемпіон Греції обіграв австрійський ЛАСК (1:0).

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — АЕК

Букмекери не змогли визначити явного фаворита прийдешнього матчу. На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 2,57. Нічия — 3,45. Виграш грецького клубу — 2,63.

Після поєдинку з АЕКом на підопічних Арди Турана чекають ще шість матчів основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив "Верес" і став одноосібним лідером УПЛ.

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