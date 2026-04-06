Шахтар — АЗ Алкмар: де і коли дивитися матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 9 квітня, донецький "Шахтар" зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де здолав польський "Лех" (3:1, 1:2).

"АЗ Алкмар" закінчив на 14-й позиції основний раунд Ліги конференцій, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов вірменський "Ноа" (0:1, 4:0). В 1/8 фіналу нідерландський клуб обіграв чеську "Спарту" з Праги (2:1, 4:0).

Де дивитися матч Шахтар — АЗ Алкмар

В Україні поєдинок "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Матч-відповідь між "АЗ Алкмаром" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).