- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Шахтар — АЗ Алкмар: де і коли дивитися матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
Поєдинок відбудеться 9 квітня у польському Кракові.
У четвер, 9 квітня, донецький "Шахтар" зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де здолав польський "Лех" (3:1, 1:2).
"АЗ Алкмар" закінчив на 14-й позиції основний раунд Ліги конференцій, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов вірменський "Ноа" (0:1, 4:0). В 1/8 фіналу нідерландський клуб обіграв чеську "Спарту" з Праги (2:1, 4:0).
Де дивитися матч Шахтар — АЗ Алкмар
В Україні поєдинок "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Матч-відповідь між "АЗ Алкмаром" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.
Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія).
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).