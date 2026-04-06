ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
1 хв

Шахтар — АЗ Алкмар: де і коли дивитися матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

Поєдинок відбудеться 9 квітня у польському Кракові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 9 квітня, донецький "Шахтар" зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де здолав польський "Лех" (3:1, 1:2).

"АЗ Алкмар" закінчив на 14-й позиції основний раунд Ліги конференцій, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов вірменський "Ноа" (0:1, 4:0). В 1/8 фіналу нідерландський клуб обіграв чеську "Спарту" з Праги (2:1, 4:0).

Де дивитися матч Шахтар — АЗ Алкмар

В Україні поєдинок "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "АЗ Алкмар".

Матч-відповідь між "АЗ Алкмаром" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Дата публікації
Кількість переглядів
87
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie