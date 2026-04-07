ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Шахтар — АЗ Алкмар: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій

Стежте за перебігом першого чвертьфінального поєдинку Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" і нідерландським "АЗ Алкмаром".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 9 квітня, донецький "Шахтар" зіграє з нідерландським "АЗ Алкмаром" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де здолав польський "Лех" (3:1, 1:2).

"АЗ Алкмар" закінчив на 14-й позиції основний раунд Ліги конференцій, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов вірменський "Ноа" (0:1, 4:0). В 1/8 фіналу нідерландський клуб обіграв чеську "Спарту" з Праги (2:1, 4:0).

Дивіться альтернативне коментування поєдинку "Шахтар" — "АЗ Алкмар" на Youtube-каналі FootballHub.

Зазначимо, що матч-відповідь між "АЗ Алкмаром" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія).

Також до вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "АЗ Алкмар".

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie