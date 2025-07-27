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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Шахтар – Бешикташ: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

У першій грі "гірники" перемогли стамбульський клуб з різницею у два голи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бешикташ" – "Шахтар"

"Бешикташ" – "Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 31 липня, донецький "Шахтар" зійдеться з турецьким "Бешикташем" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок – о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок цих команд у Стамбулі завершився перемогою "гірників" з рахунком 4:2.

Де дивитися матч Шахтар – Бешикташ

Матч "Шахтар" – "Бешикташ" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Шахтар – Бешикташ

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "помаранчево-чорних" можна поставити з коефіцієнтом 2,06. Нічия – 3,85. Виграш стамбульського колективу – 3,15.

Також аналітики дуже високо оцінюють шанси "гірників" у двоматчевому протистоянні. На вихід підопічних Арди Турана до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,04. Підсумковий успіх "Бешикташа" – 8,50.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з переможеним пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція). У першому поєдинку між цими командами "Рейнджерс" виграв з рахунком 2:0.

Той, хто програє, вирушить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де побореться з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія). У першій грі між цими клубами "Сент-Патрікс" був сильнішим з рахунком 1:0.

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