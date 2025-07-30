Шахтар – Бешикташ: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

"Бешикташ" – "Шахтар" / © ФК Шахтар

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У четвер, 31 липня, донецький "Шахтар" позмагається з турецьким "Бешикташем" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок – о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок цих команд у Стамбулі завершився перемогою "гірників" з рахунком 4:2.

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Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з переможеним пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція). У першому поєдинку між цими командами "Рейнджерс" виграв з рахунком 2:0.

Той, хто програє, вирушить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де побореться з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія). У першій грі між цими клубами "Сент-Патрікс" був сильнішим з рахунком 1:0.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Бешикташ".