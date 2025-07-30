ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Шахтар – Бешикташ: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

Текстовий репортаж другого поєдинку між українським і турецьким клубами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бешикташ" – "Шахтар"

"Бешикташ" – "Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 31 липня, донецький "Шахтар" позмагається з турецьким "Бешикташем" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок – о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок цих команд у Стамбулі завершився перемогою "гірників" з рахунком 4:2.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з переможеним пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція). У першому поєдинку між цими командами "Рейнджерс" виграв з рахунком 2:0.

Той, хто програє, вирушить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де побореться з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія). У першій грі між цими клубами "Сент-Патрікс" був сильнішим з рахунком 1:0.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Бешикташ".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie