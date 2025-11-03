ТСН у соціальних мережах

Шахтар – Брейдаблік: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

Аналітики вважають підопічних Арди Турана фаворитами поєдинку з ісландським клубом.

"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 6 листопада, донецький "Шахтар" зіграє з ісландським "Брейдабліком" у матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Це буде номінально домашній для "гірників" поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Брейдаблік".

Після двох турів "Шахтар" (3 очки) посідає 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. На старті підопічні Арди Турана здолали шотландський "Абердін" (3:2), після чого програли польській "Легії" (1:2).

"Брейдаблік" (1 бал) перебуває на 30-й сходинці в таблиці Ліги конференцій. Ісландський клуб розгромно програв швейцарській "Лозанні" (0:3), а потім зіграв унічию з фінським КуПСом (0:0).

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Брейдаблік

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу "Шахтаря" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,17. Нічия – 8,65. Виграш ісландської команди стане великою сенсацією – 14,20.

Зазначимо, що після матчу з "Брейдабліком" на донеччан чекають ще три поєдинки в основному раунді Ліги конференцій, в яких суперниками "Шахтаря" будуть "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здолав київське "Динамо" (3:1) в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

