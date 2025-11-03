Шахтар – Брейдаблік: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 6 листопада, донецький "Шахтар" зіграє з ісландським "Брейдабліком" у матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після двох турів "Шахтар" (3 очки) посідає 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. На старті підопічні Арди Турана здолали шотландський "Абердін" (3:2), після чого програли польській "Легії" (1:2).

"Брейдаблік" (1 бал) перебуває на 30-й сходинці в таблиці Ліги конференцій. Ісландський клуб розгромно програв швейцарській "Лозанні" (0:3), а потім зіграв унічию з фінським КуПСом (0:0).

Де дивитися матч Шахтар – Брейдаблік

В Україні поєдинок "Шахтар" – "Брейдаблік" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Брейдаблік".

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Після матчу з "Брейдабліком" на "Шахтар" чекають ще три поєдинки, в яких опонентами донецького клубу будуть "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здолав київське "Динамо" (3:1) в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.