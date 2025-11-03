ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Шахтар – Брейдаблік: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

"Гірники" проведуть третій матч в основному етапі третього за престижністю єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 6 листопада, донецький "Шахтар" зіграє з ісландським "Брейдабліком" у матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після двох турів "Шахтар" (3 очки) посідає 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. На старті підопічні Арди Турана здолали шотландський "Абердін" (3:2), після чого програли польській "Легії" (1:2).

"Брейдаблік" (1 бал) перебуває на 30-й сходинці в таблиці Ліги конференцій. Ісландський клуб розгромно програв швейцарській "Лозанні" (0:3), а потім зіграв унічию з фінським КуПСом (0:0).

Де дивитися матч Шахтар – Брейдаблік

В Україні поєдинок "Шахтар" – "Брейдаблік" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Брейдаблік".

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Після матчу з "Брейдабліком" на "Шахтар" чекають ще три поєдинки, в яких опонентами донецького клубу будуть "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здолав київське "Динамо" (3:1) в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie