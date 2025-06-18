"Шахтар" дізнався потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Зокрема свого потенційного суперника на цій стадії дізнався донецький "Шахтар", який у сезоні-2024/25 посів третє місце в УПЛ, але потрапив до Ліги Європи як переможець Кубка України.

Якщо в першому раунді відбору "гірники" пройдуть фінський клуб "Ільвес Тампере", то далі позмагаються з турецьким "Бешикташем".

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Поєдинки 2-го кваліфай-раунду Ліги Європи відбудуться 24 і 31 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го відбіркового етапу Ліги Європи, а переможені перейдуть до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Матчі "Шахтаря" з фінським "Ільвесом" відбудуться 10 та 17 липня.

Загалом "помаранчево-чорним" потрібно пройти чотирьох суперників, щоб дістатися основного етапу Ліги Європи.

Зазначимо, що наприкінці травня "Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера. Замість хорвата Маріно Пушича донецький клуб очолив турецький фахівець Арда Туран.

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Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося суперника в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.