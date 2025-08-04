"Шахтар" дізнався потенційного суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У понеділок, 4 серпня, відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26. Свого потенційного суперника на цій стадії зокрема дізнався донецький "Шахтар".

Якщо "гірники" у третьому раунді відбору Ліги Європи пройдуть грецький "Панатінаїкос", то за вихід до основної стадії турніру позмагаються з турецьким "Самсунспором".

Поєдинки раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 і 28 серпня. Переможці вийдуть до основної стадії Ліги Європи, а переможені продовжать виступи в основному етапі Ліги конференцій.

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Матчі "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" відбудуться 7 і 14 серпня. Переможець вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги конференцій.

Зазначимо, що "Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" вирвав перемогу над "Епіцентром" у стартовому турі УПЛ.

Також ми розповідали, що "Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Крім того, "Динамо" отримало суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи, якщо вилетить з кваліфікації Ліги чемпіонів.