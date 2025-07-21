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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" дізнався потенційного суперника в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи

Перед цим "гірники" у 2-му раунді відбору Ліги Європи повинні пройти турецький "Бешикташ".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" дізнався свого потенційного суперника у третьому раунді відбору Ліги Європи сезону-2025/26.

Якщо "гірникам" у другому відбірковому етапі вдасться подолати турецький "Бешикташ", то далі підопічні Арди Турана зіграють з переможеним пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги Європи, а переможені перейдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій.

Зазначимо, що матчі 2-го раунду відбору Ліги Європи між "Шахтарем" і "Бешикташем" відбудуться 24 і 31 липня.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до 3-го відбіркового етапу Ліги Європи, а переможений потрапить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи донецький клуб зумів пройти фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).

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