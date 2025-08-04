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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" дізнався суперника в плейоф відбору Ліги конференцій, якщо вилетить з Ліги Європи

"Гірники" зійдуться з цим опонентом у разі поразки в протистоянні з "Панатінаїкосом".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" дізнався, з ким зіграє в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій у разі вильоту в 3-му раунді відбору Ліги Європи сезону-2025/26.

Якщо "гірники" у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи не пройдуть грецький "Панатінаїкос", то за вихід до основної стадії Ліги конференцій позмагаються з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди).

Поєдинки раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 21 і 28 серпня. Переможці вийдуть до основної стадії турніру, а переможені завершать виступи в єврокубках.

Матчі "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" відбудуться 7 і 14 серпня. Переможець у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з турецьким "Самсунспором", а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги конференцій.

Зазначимо, що "Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).

Додамо, що "Шахтар" вирвав перемогу над "Епіцентром" у стартовому турі УПЛ.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Крім того, "Динамо" отримало суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи, якщо вилетить з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також визначено потенційного суперника "Полісся" в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

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