"Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги конференцій

"Шахтар" Донецьк / © ФК Шахтар

У п'ятницю, 29 серпня, відбулося жеребкування основної стадії Ліги конференцій сезону-2025/26. Зокрема своїх суперників дізнався донецький "Шахтар".

Перед жеребом усі клуби було поділено на шість кошиків, відповідно до рейтингу УЄФА. "Гірники" опинился в першому кошику та отримали по одному супернику з кожного кошика.

Підопічні Арди Турана зіграють по одному матчу проти шести різних команд. Суперниками "гірників" стануть "Легія" (Польща), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Рієка" (Хорватія), "Абердін" (Шотландія), "Брейдаблік" (Ісландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Суперники "Шахтаря" в основній стадії Ліги конференцій

Із кошика 1 (вдома): "Легія" (Польща)

Із кошика 2 (в гостях): "Шемрок Роверс" (Ірландія)

Із кошика 3 (вдома): "Рієка" (Хорватія)

Із кошика 4 (в гостях): "Абердін" (Шотландія)

Із кошика 5 (вдома): "Брейдаблік" (Ісландія)

Із кошика 6 (в гостях): "Хамрун Спартанс" (Мальта)

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Календар турів основної стадії Ліги конференцій

1-й тур: 2 жовтня 2025 року

2-й тур: 23 жовтня 2025 року

3-й тур: 6 листопада 2025 року

4-й тур: 27 листопада 2025 року

5-й тур: 11 грудня 2025 року

6-й тур: 18 грудня 2025 року

Календар плейоф Ліги конференцій

Стикові матчі: 19 та 26 лютого 2026 року

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026 року

Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026 року

Фінал: 27 травня 2026 року (Лейпциг, Німеччина)

Також ми повідомляли, що київське "Динамо" дізналося суперників в основному етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).