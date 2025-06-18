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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" дізнався, з ким зіграє у другому кваліфай-раунді Ліги конференцій у разі вильоту з Ліги Європи

Якщо "гірники" в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи програють фінському "Ільвесу", то перейдуть до 2-го відбіркового етапу Ліги конференцій.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Зокрема свого потенційного суперника на цій стадії дізнався донецький "Шахтар", який розпочне новий сезон єврокубків з першого відбіркового раунду Ліги Європи.

Якщо на старті кваліфікації Ліги Європи "гірники" у двоматчевій дуелі поступляться фінському "Ільвесу", то перейдуть до 2-го відбіркового етапу Ліги конференцій, де їхнім суперником стане нідерландський "АЗ Алкмар".

Поєдинки 2-го кваліфай-раунду Ліги конференцій відбудуться 24 і 31 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го відбіркового етапу Ліги конференцій, а переможені завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. У разі проходження фінського "Ільвеса" далі на підопічних Арди Турана чекає протистояння з турецьким "Бешикташем".

Матчі "Шахтаря" з фінським "Ільвесом" відбудуться 10 та 17 липня. Потенційні поєдинки "помаранчево-чорних" з "Бешикташем" – 24 і 31 липня.

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