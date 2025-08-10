ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
115
1 хв

"Шахтар" домовився про підписання чергового бразильця: названо суму трансферу

Лукас Феррейра найближчим часом приєднається до "гірників".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лукас Феррейра

Лукас Феррейра / © Associated Press

Донецький "Шахтар" домовився з бразильським "Сан-Паулу" про підписання вінгера Лукаса Феррейри.

Як повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, за перехід 19-річного бразильця "гірники" гарантовано заплатять 10 мільйонів євро.

Ще два мільйони євро додаткових виплат "Сан-Паулу" отримає, якщо "Шахтар" вийде до Ліги чемпіонів.

Також передбачено, що бразильський клуб отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

У понеділок, 11 серпня, футболіст пройде медичне обстеження в "Шахтарі".

Основна позиція Феррейри – правий вінгер, але він може зіграти й зліва. Цього сезону він провів 23 матчі за "Сан-Паулу", відзначившись голом і асистом.

