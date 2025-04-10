"Шахтар" дотепно затролив Ярмоленка, який насварив юного фаната – відео стало вірусним

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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Донецький "Шахтар" кумедно затролив вінгера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка через нещодавню ситуацію з юним уболівальником.

У своїх соцмережах "гірники" опублікували відео, як колишній воротар донецького клубу Андрій Пятов та учасник гурту "Курган & Agregat" Аміл спародіювали конфлікт між Ярмоленком та 14-річним фанатом.

Інцидент стався під час чвертьфінального матчу Кубка України між "Динамо" та львівським "Рухом". Капітан киян розминався перед виходом на поле, коли хлопчик став вигукувати на його адресу "Ярмола, Ярмола".

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Андрій вирішив підійти до фаната і провести коротку "виховну бесіду".

– Тобі скільки років?!

– 14.

– А мені 35, я тебе старший на скільки років?

– 21.

– І ти як мене називаєш? Кажеш: "Ярмола, Ярмола".

Відео завірусилося в соцмережах. Деякі уболівальники розкритикували Андрія за те, що він насварив хлопця.

Пізніше Ярмоленко пояснив, що не хотів образити фаната, а мав на меті навчити молоде покоління поважати старших.

"Я вважаю, що наше молоде покоління повинне поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей.

Незалежно від статусу, від фінансового становища, наші діти повинні поважати старших. Тільки це я мав на увазі. У мене немає жодної корони на голові, ніяк дитину я не хотів образити. Тільки так. Вважаю, що до старших завжди потрібно ставитися з повагою", – прокоментував інцидент Андрій.

Своєю чергою, "Шахтар" не втратив можливості потролити Ярмоленка, записавши відео за участю Пятова.

– Андрію Валерійовичу, Андрію Валерійовичу, можна вас?

– Що ти хочеш, малий. Скільки тобі років?

– 30

– Ну я тобі не Андрій Валерійович, я кучерявий.

На цьому донецький клуб не зупинився і запустив у продаж футболки із зображенням Пятова та підписом: "Я кучерявий".