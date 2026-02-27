ТСН у соціальних мережах

Проспорт
"Шахтар" дотиснув "Верес" і очолив турнірну таблицю УПЛ

"Гірники" в непростому матчі вирвали перемогу над рівненським клубом.

Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" обіграв "Верес" у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол "гірники" забили наприкінці зустрічі — на 81-й хвилині Валерій Бондар відзначився результативним ударом після розіграшу кутового.

Для "Шахтаря" це друга поспіль перемога у весняній частині УПЛ. У першому матчі після зимової паузи донеччани розгромили "Карпати" (3:0).

Огляд матчу "Шахтар" — "Верес"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (41 бал) очолив турнірну таблицю УПЛ. Підопічні Арди Турана посунули з першого місця черкаський ЛНЗ (38 очок), який ще має гру в запасі.

"Верес" (21 пункт) перебуває на дев'ятій позиції в турнірній таблиці чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ "помаранчево-чорні" 6 березня зіграють з "Олександрією", а рівненська команда 9 березня прийме ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

