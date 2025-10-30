Шахтар – Динамо: букмекери зробили прогноз на матч УПЛ

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 2 листопада, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зійдуться в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Після десяти турів "Шахтар" (21 очко) лідирує в таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) посідає друге місце.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Динамо

Фаворитом прийдешнього Класичного букмекери вважають донецький клуб. На перемогу "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 1,79. Нічия – 3,96. Виграш "Динамо" – 4,14.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

Нагадаємо, що 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.