Проспорт
35
1 хв

Шахтар – Динамо: де і коли дивитися матч УПЛ

"Гірники" спробують взяти реванш у "біло-синіх" за поразку в Кубку України.

Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 2 листопада, донецький "Шахтар" зіграє з київським "Динамо" в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Після десяти турів "Шахтар" (21 очко) лідирує в таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) посідає друге місце.

Де дивитися матч Шахтар – Динамо

В Україні поєдинок "Шахтар" – "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

Нагадаємо, що 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.

