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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Шахтар – Динамо: дивіться фінал Кубка України з футболу на Київстар ТБ

Пряму трансляцію фінального поєдинку Кубка України з футболу можна буде переглянути на Київстар ТБ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дивіться матч "Шахтар" – "Динамо" на Київстар ТБ

Дивіться матч "Шахтар" – "Динамо" на Київстар ТБ / © Київстар ТБ

У середу, 14 травня, на стадіоні "Полісся" в Житомирі відбудеться фінал Кубка України з футболу сезону-2024/2025. За перемогу змагатимуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Це історична подія для Житомира, адже вперше місто прийматиме фінал національного кубкового турніру. Початок гри – о 18:30

У півфіналі "Шахтар" здолав житомирське "Полісся" з рахунком 1:0 у драматичному овертаймі, тоді як "Динамо" впевнено обійшло "Буковину". Цей фінал стане важливим випробуванням для обох клубів. Під керівництвом Олександра Шовковського "Динамо" ще не перемагало "Шахтар". Востаннє кияни вигравали у "гірників" 17 квітня 2021 року. У той час, як остання зустріч, що відбулася 27 квітня 2025 року в межах чемпіонату, завершилася нічиєю 2:2.

Пряму трансляцію фінального поєдинку можна буде переглянути на Київстар ТБ на каналі UPL.TV. Платформа забезпечить найкращу якість зображення та стабільність трансляції, аби глядачі могли насолоджуватися кожною хвилиною українського Класико у прямому ефірі. 

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