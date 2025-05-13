Шахтар – Динамо: дивіться фінал Кубка України з футболу на Київстар ТБ

Дивіться матч "Шахтар" – "Динамо" на Київстар ТБ / © Київстар ТБ

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У середу, 14 травня, на стадіоні "Полісся" в Житомирі відбудеться фінал Кубка України з футболу сезону-2024/2025. За перемогу змагатимуться донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

Це історична подія для Житомира, адже вперше місто прийматиме фінал національного кубкового турніру. Початок гри – о 18:30.

У півфіналі "Шахтар" здолав житомирське "Полісся" з рахунком 1:0 у драматичному овертаймі, тоді як "Динамо" впевнено обійшло "Буковину". Цей фінал стане важливим випробуванням для обох клубів. Під керівництвом Олександра Шовковського "Динамо" ще не перемагало "Шахтар". Востаннє кияни вигравали у "гірників" 17 квітня 2021 року. У той час, як остання зустріч, що відбулася 27 квітня 2025 року в межах чемпіонату, завершилася нічиєю 2:2.

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Пряму трансляцію фінального поєдинку можна буде переглянути на Київстар ТБ на каналі UPL.TV . Платформа забезпечить найкращу якість зображення та стабільність трансляції, аби глядачі могли насолоджуватися кожною хвилиною українського Класико у прямому ефірі.

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