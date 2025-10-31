- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
"Гірники" та "біло-сині" зійдуться в битві за лідерство чемпіонату України.
У неділю, 2 листопада, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зустрінуться в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Після десяти турів "Шахтар" (21 очко) лідирує в таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) посідає друге місце.
Зазначимо, що 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.
Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку "Шахтар" – "Динамо" на Youtube-каналі FootballHub.
До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".