ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" – "Динамо": стали відомі стартові склади на матч УПЛ

Класичне у Львові розпочнеться о 18:00.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Стали відомі стартові склади на матч 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

"Шахтар": Різник – Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педро Енріке – Бондаренко, Марлон Гомес, Очеретько – Педріньйо, Егіналду, Невертон

"Динамо": Нещерет – Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко – Піхальонок, Бражко, Буяльський – Шола, Ярмоленко, Кабаєв

Поєдинок "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 2 листопада, на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

Після десяти турів "Шахтар" (21 очко) лідирує в таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) посідає друге місце.

Нагадаємо, що 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie