"Шахтар" – "Динамо": стали відомі стартові склади на матч УПЛ

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Стали відомі стартові склади на матч 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

"Шахтар": Різник – Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педро Енріке – Бондаренко, Марлон Гомес, Очеретько – Педріньйо, Егіналду, Невертон

"Динамо": Нещерет – Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко – Піхальонок, Бражко, Буяльський – Шола, Ярмоленко, Кабаєв

Поєдинок "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 2 листопада, на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

Після десяти турів "Шахтар" (21 очко) лідирує в таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) посідає друге місце.

Нагадаємо, що 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

Вибивши донеччан з національного Кубка, "Динамо" перервало серію без перемог у матчах проти "Шахтаря", яка тривала від квітня 2021 року.