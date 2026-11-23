"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У середу, 25 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти стамбульського "Фенербахче" в матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Номінально домашній для чемпіона України поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Після четвертого туру "гірники", які зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1), здолали грецький АЕК (3:1), програли італійському "Інтеру" (0:1) та програли португальському "Спортингу" (0:1)., з 4 набраними очками посідають 21-ше місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

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"Фенербахче" з 5 балами розташовується на 19-й позиції: віцечемпіон Туреччини зіграв унічию з італійською "Ромою" (1:1), розгромно програв англійській "Астон Віллі" (0:6), поділив очки з чеською "Славією" (2:2) та сенсаційно здолав англійський "Ліверпуль" (3:2).

Після поєдинку з "Фенербахче" на підопічних Арди Турана чекають ще три матчі основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Фенербахче".

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