"Шахтар" і "Динамо" назвали стартові склади на Класичне

"Шахтар" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" назвали стартові склади на матч 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27, який відбудеться сьогодні, 8 листопада, на "Арені Львів" у Львові.

"Шахтар": Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Назарина, Очеретько, Марлон, Аліссон, Лассіна Траоре, Мендоса

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Запасні: Фесюн, Криськів, Невертон, Ізакі Сілва, Азаров, Грам, Караваєв, Габріел Карвальйо, Маттурро, Лукас Феррейра, Лука Мейрелліш, Проспер Оба

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"Динамо": Бущан, Тимчик, Кендзьора, Тіаре, Дубінчак, Бражко, Шола Огундана, Піхальонок, Шапаренко, Волошин, Пономаренко

Запасні: Нещерет, Ольховий, Захарченко, Біловар, Рубчинський, Михайленко, Лонвейк, Густаво, Ба, Вівчаренко, Сич, Мунгенге

Всеукраїнське футбольне дербі розпочнеться о 18:00. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".

Після одинадцяти зіграних турів "Шахтар" лідирує в турнірній таблиці УПЛ, маючи 28 очок. "Динамо" набрало 22 бали за десять матчів і посідає третє місце.

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Зазначимо, що нещодавно гранди вітчизняного футболу вже зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України: "Шахтар" у більшості розгромив "Динамо" (3:0) та вийшов до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що букмекери зробили прогноз на матч УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо".

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