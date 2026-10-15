Шахтар — Колос: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 9-го туру УПЛ

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У суботу, 17 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти "Колоса" з Ковалівки в матчі дев'ятого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

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Після восьми турів "Шахтар" лідирує в УПЛ, набравши 21 очко. Підопічні Арди Турана випереджають найближчого переслідувача — "Полісся" — на 2 бали. "Колос" йде на 9-й позиції, маючи 8 пунктів після семи зіграних матчів.

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Де дивитися матч Шахтар — Колос

В Україні поєдинок "Шахтар" — "Колос" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Колос

Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,24. Нічия — 5,80. Виграш "Колоса" — 13,00.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здійснив яскравий камбек і здолав грецький АЕК у другому турі Ліги чемпіонів.

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