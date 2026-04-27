Шахтар — Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Реклама

У четвер, 30 квітня, донецький "Шахтар" зіграє з англійським "Крістал Пелас" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Реклама

Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Крістал Пелас".

Новини партнерів