Шахтар — Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій
Стежте на нашому сайті за перебігом першого півфінального поєдинку Ліги конференцій між українським "Шахтарем" та англійським "Крістал Пелас".
У четвер, 30 квітня, донецький "Шахтар" зіграє з англійським "Крістал Пелас" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.
Дивіться альтернативне коментування поєдинку "Шахтар" — "Крістал Пелас" на Youtube-каналі FootballHub.
Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".
До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Крістал Пелас".