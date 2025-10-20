ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Шахтар – Легія: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

Аналітики вважають підопічних Арди Турана фаворитами зустрічі з польським клубом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 23 жовтня, донецький "Шахтар" позмагається з варшавською "Легією" в матчі другого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Це буде номінально домашній для "гірників" поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Легія".

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Легія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу "Шахтаря" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,74. Нічия – 4,20. Виграш "Легії" – 4,45.

У стартовому турі Ліги конференцій донецький клуб на виїзді здолав шотландський "Абердін" (3:2), а польська команда вдома програла турецькому "Самсунспору" (0:1).

Після зустрічі з "Легією" на підопічних Арди Турана чекають ще чотири поєдинки в основному етапі Ліги конференцій, де їхніми суперниками будуть "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" не зумів обіграти "Полісся" в центральному матчі 9-го туру УПЛ.

Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie