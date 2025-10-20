Шахтар – Легія: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 23 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з варшавською "Легією" в матчі другого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

У стартовому турі Ліги конференцій український клуб на виїзді здолав шотландський "Абердін" (3:2), а польська команда вдома програла турецькому "Самсунспору" (0:1).

Де дивитися матч Шахтар – Легія

В Україні поєдинок "Шахтар" – "Легія" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Легія".

Зазначимо, що в основному етапі Ліги конференцій донеччани зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Після зустрічі з "Легією" на підопічних Арди Турана чекають ще чотири поєдинки, в яких їхніми опонентами будуть "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" не зумів обіграти "Полісся" в центральному матчі 9-го туру УПЛ.