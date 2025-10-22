ТСН у соціальних мережах

Шахтар – Легія: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж другого поєдинку "гірників" в основній стадії третього за престижністю єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 23 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє з варшавською "Легією" в матчі другого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Це буде номінально домашній для "гірників" поєдинок, який через війну з російськими окупантами відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

У стартовому турі Ліги конференцій украънський клуб на виїзді здолав шотландський "Абердін" (3:2), а польська команда вдома програла турецькому "Самсунспору" (0:1).

Після зустрічі з "Легією" на підопічних Арди Турана чекають ще чотири поєдинки в основному етапі Ліги конференцій, де їхніми суперниками будуть "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку "Шахтар" – "Легія" на Youtube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Легія".

