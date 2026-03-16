Шахтар — Лех: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Лех" — "Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 19 березня, донецький "Шахтар" позмагається з польським "Лехом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 12 березня у Познані й завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Лех

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Шахтар". На перемогу донеччан можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Нічия — 3,60. Виграш "Леха" — 3,50.

На вихід підопічних Арди Турана до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,02. Прохід польської команди до наступної стадії — 11,00.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першому матчі нідерландський клуб був сильнішим за чеську команду (2:1).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).