- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
Шахтар — Лех: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
Аналітики оцінили шанси "гірників" у другому поєдинку з чемпіоном Польщі.
У четвер, 19 березня, донецький "Шахтар" позмагається з польським "Лехом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 12 березня у Познані й завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1.
Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Лех
Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Шахтар". На перемогу донеччан можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Нічия — 3,60. Виграш "Леха" — 3,50.
На вихід підопічних Арди Турана до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,02. Прохід польської команди до наступної стадії — 11,00.
Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першому матчі нідерландський клуб був сильнішим за чеську команду (2:1).
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).