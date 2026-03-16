Шахтар — Лех: де і коли дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій

У першому поєдинку "гірники" обіграли чемпіона Польщі з рахунком 3:1.

Максим Приходько
"Лех" — "Шахтар"

"Лех" — "Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 19 березня, донецький "Шахтар" зіграє з польським "Лехом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 12 березня у Познані й завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1.

Де дивитися матч Шахтар — Лех

В Україні поєдинок "Шахтар" — "Лех" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Лех".

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першому матчі нідерландський клуб був сильнішим за чеську команду (2:1).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

