Шахтар — Лех: де і коли дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій
У першому поєдинку "гірники" обіграли чемпіона Польщі з рахунком 3:1.
У четвер, 19 березня, донецький "Шахтар" зіграє з польським "Лехом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 12 березня у Познані й завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1.
Де дивитися матч Шахтар — Лех
В Україні поєдинок "Шахтар" — "Лех" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Лех".
Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першому матчі нідерландський клуб був сильнішим за чеську команду (2:1).
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).