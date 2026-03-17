Шахтар — Лех: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій
"Гірники" спробують закріпити успіх першого поєдинку з польським клубом і вийти до чвертьфіналу єврокубка.
У четвер, 19 березня, донецький "Шахтар" зіграє з польським "Лехом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Номінально домашній для "гірників" поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 12 березня у Познані й завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1.
Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першому матчі нідерландський клуб був сильнішим за чеську команду (2:1).
До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Лех".