Шахтар — Лех: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 19 березня, донецький "Шахтар" зіграє з польським "Лехом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Номінально домашній для "гірників" поєдинок через війну з російськими окупантами відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 12 березня у Познані й завершилася перемогою українського клубу з рахунком 3:1.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першому матчі нідерландський клуб був сильнішим за чеську команду (2:1).

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Лех".