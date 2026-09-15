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Проспорт
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Шахтар — ЛНЗ: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 7-го туру УПЛ

Поєдинок відбудеться у неділю, 20 вересня, у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар" — ЛНЗ

"Шахтар" — ЛНЗ / © ФК Шахтар

У неділю, 20 вересня, донецький "Шахтар" та черкаський ЛНЗ позмагаються в матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Минулого сезону "Шахтар" став чемпіоном УПЛ, а ЛНЗ вперше у своїй історії здобув срібні медалі чемпіонату України.

Наразі "Шахтар" посідає друге місце в УПЛ, маючи 15 очок після шести зіграних матчів. Підопічні Арди Турана за додатковими показниками поступаються лише "Поліссю", яке завдало "помаранчево-чорним" єдиної поразки цього сезону (0:2).

Минулого туру УПЛ донецький клуб розібрався з "Чорноморцем" (2:0). Перед грою проти ЛНЗ "помаранчево-чорні" у четвер, 17 вересня, проведуть матч 1/16 фіналу Кубка України з "Вільхівцями", які виступають у Другій лізі.

ЛНЗ з 8 очками після шести поєдинків розташовується на сьомій сходинці в УПЛ. Минулого туру черкаська команда обіграла "Оболонь" (3:1). Перед матчем проти "Шахтаря" підопічні Віталія Пономарьова у середу, 16 вересня, зіграють з "Буковиною" у межах 1/16 фіналу Кубка України.

Де дивитися матч Шахтар — ЛНЗ

В Україні поєдинок "Шахтар" — ЛНЗ у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — ЛНЗ

Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,55. Нічия — 4,10. Виграш ЛНЗ — 5,80.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів бойовою нічиєю проти нідерландського ПСВ.

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