Проспорт
354
1 хв

"Шахтар" на останніх хвилинах вирвав нічию проти "Кривбаса" в УПЛ

Криворізький клуб ледь не завдав сенсаційної поразки лідеру чемпіонату.

Максим Приходько
"Шахтар" – "Кривбас"

"Шахтар" – "Кривбас" / facebook.com/fckryvbas

"Шахтар" зіграв унічию з "Кривбасом" у центральному матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:2.

Криворіжці відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі – Максим Задерака розтріляв ворота "гірників" з передачі Карлоса Парако.

На 38-й хвилині підопічні Арди Турана відігралися – Олег Очеретько вдало зіграв на добивання після подачі з кутового.

Проте вже на 40-й хвилині підопічні Патріка ван Леувена знову вийшли вперед – відзначився Володимир Вілівальд, якому асистував Єгор Твердохліб.

"Помаранчево-чорні" все ж уникли поразки – на 90+6-й хвилині Егіналду приніс "Шахтарю" нічию, забивши головою після передачі Марлона Гомеса.

Огляд матчу "Шахтар" – "Кривбас"

"Шахтар" (31 очко) продовжує лідирувати в УПЛ. Донеччани випереджають найближчого переслідувача – ЛНЗ – на два бали. Відрив "гірників" від "Динамо", яке перебуває лише на сьомій позиції, зріс до 11 очок.

"Кривбас" (22 пункти) посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі чемпіонату України "гірники" 6 грудня на виїзді зустрінуться з "Колосом", а криворіжці днем пізніше приймуть "Олександрію".

