"Шахтар" на останніх секундах програв "Легії" в другому турі Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від варшавської "Легії" в матчі другого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Номінально домашній для "гірників" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові та завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм зустрічі виграв польський клуб – на 16-й хвилині Рафал Августиняк з-за меж штрафного майданчику точно пробив у ближню "дев'ятку".

У другому таймі українська команда зрівняла рахунок – на 61-й хвилині Лука Мейрелліш головою замкнув навіс Юхима Коноплі з правого флангу.

Однак у компенсований час, на 90+4-й хвилині, польський колектив вирвав перемогу – Августиняк оформив дубль, влучивши у ліву "дев'ятку" прямим ударом зі штрафного.

Огляд матчу "Шахтар" – "Легія"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що в стартовому турі Ліги конференцій донецький клуб на виїзді здолав шотландський "Абердін" (3:2), а варшавська команда вдома програла турецькому "Самсунспору" (0:1).

Далі на підопічних Арди Турана чекають ще чотири поєдинки основного етапу Ліги конференцій, де їхніми суперниками будуть "Брейдаблік" (Ісландія), "Шемрок Роверс" (Ірландія), "Хамрун Спартанс" (Мальта) та "Рієка" (Хорватія).

У третьому турі Ліги конференцій "гірники" проведуть номінально домашній матч проти "Брейдабліка", а "Легія" на виїзді зіграє зі словенським "Цельє". Обидва матчі відбудуться 6 листопада.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.