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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Шахтар" назвав стартовий склад на матч кваліфікації Ліги Європи проти "Бешикташа"

Поєдинок відбудеться 24 липня у Стамбулі й розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26 проти турецького "Бешикташа".

"Шахтар": Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля – Марлон Гомес, Судаков, Очеретько, Кевін, Аліссон – Егіналду.

Запасні: Фесюн, Гочолеішвілі, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Швед, Бондаренко, Назарина, Педрінью, Невертон, Траоре, Еліас.

Матч "Бешикташ" – "Шахтар" відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що "Шахтар" у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). "Бешикташ", який минулого сезону посів четверте місце у чемпіонаті Туреччини, матчем проти українського клубу розпочне свою єврокампанію.

Поєдинок-відповідь буде номінально домашнім для "помаранчево-чорних" і відбудеться у четвер, 31 липня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові (початок – о 21:00 за київським часом).

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду відбору Ліги Європи, де зустрінеться з переможеним пари "Рейнджерс" (Шотландія) – "Панатінаїкос" (Греція).

Той, хто програє, вирушить до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де побореться з переможцем пари: "Сент-Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія).

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