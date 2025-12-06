"Шахтар" не зміг обіграти "Колос" і повернути собі лідерство в УПЛ

"Колос" – "Шахтар" / © ФК Шахтар

"Шахтар" зіграв унічию з "Колосом" у виїзному матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 0:0 .

Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем і за кількістю створених моментів, "гірникам" так і не вдалося бодай одного разу вразити ворота суперника.

Огляд матчу "Колос" – "Шахтар"

Тож "Шахтар" (32 очки) завершив перше коло чемпіонату України з футболу на другому місці. Сенсаційним лідером УПЛ є черкаський ЛНЗ (32 бали), який випереджає підопічних Арди Турана за додатковими показниками.

Своєю чергою, "Колос" (24 пункти) посідає четверту сходинку.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім 2025 року, донеччани 14 грудня зустрінуться з "Епіцентром", а ковалівці днем раніше на виїзді позмагаються з "Кривбасом".

