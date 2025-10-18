- Дата публікації
"Шахтар" не зумів обіграти "Полісся" в центральному матчі 9-го туру УПЛ
"Гірники" вдруге поспіль втратили очки у чемпіонаті України.
"Шахтар" зіграв унічию з "Поліссям" у матчі 9-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 0:0.
"Гірники" вдруге поспіль втратили очки в УПЛ. Минулого туру підопічні Арди Турана сенсаційно зазнали розгромної поразки від ЛНЗ (1:4).
Огляд матчу "Полісся" – "Шахтар"
