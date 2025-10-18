ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
1 хв

"Шахтар" не зумів обіграти "Полісся" в центральному матчі 9-го туру УПЛ

"Гірники" вдруге поспіль втратили очки у чемпіонаті України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся" – "Шахтар"

"Полісся" – "Шахтар" / © ФК Полісся

"Шахтар" зіграв унічию з "Поліссям" у матчі 9-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 0:0.

"Гірники" вдруге поспіль втратили очки в УПЛ. Минулого туру підопічні Арди Турана сенсаційно зазнали розгромної поразки від ЛНЗ (1:4).

Огляд матчу "Полісся" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Дата публікації
Кількість переглядів
16
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie