"Шахтар" несподівано втратив очки в матчі з "Металістом 1925" в УПЛ
"Гірники" не скористалися шансом наздогнати "Динамо" в турнірній таблиці.
"Шахтар" зіграв унічию з "Металістом 1925" у матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Зустріч у Житомирі завершилася з рахунком 1:1.
Донецький клуб відкрив рахунок на 22-й хвилині – пенальті реалізував Артем Бондаренко.
Утім, наприкінці поєдинку харків'яни зуміли уникнути поразки – на 85-й хвилині відзначився Іван Калюжний.
Огляд матчу "Металіст 1925" – "Шахтар"
Для "Шахтаря" це вже друга втрата очок у новому сезоні УПЛ. Підопічні Арди Турана з 11 балами посідають друге місце та на 2 пункти відстають від лідера "Динамо".
Своєю чергою, "Металіст 1925" (8 очок) перебуває п'ятій сходинці.
У наступному турі "гірники" 22 вересня зіграють проти "Зорі", а харківський колектив днем раніше позмагається з "Полтавою".
Перед цим, 17 вересня, "Шахтар" зустрінеться з клубом "Полісся" Ставки з Київської області у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України.