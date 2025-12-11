"Шахтар" обіграв "Хамрун Спартанс" і достроково вийшов до плейоф Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв мальтійський "Хамрун Спартанс" у матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на "Та'Калі Нешнел Стедіум" у Та-Калі завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. "Гірники" тиснули на ворота господарів полі, але все ж не змогли відкрити рахунок.

На старті ж другого тайму український клуб розпечатав ворота малтійської команди – на 61-й хвилині Лука Мейрелліш головою замкнув подачу, яку з лівого флангу виконав Іраклі Азаров.

А вже на 64-й хвилині "Шахтар" збільшив свою превагу в рахунку – Ізакі Сілва перекинув голкіпера суперника, скориставшись передачею від Педріньйо.

Огляд матчу "Хамрун Спартанс" – "Шахтар"

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка "гірники" здолали шотландський "Абердін" (3:2), програли польській "Легії" (1:2), обіграли ісландський "Брейдаблік" (2:0) та обіграли ірландський "Шемрок Роверс" (2:1).

Після цієї перемоги "Шахтар" (12 очок) піднявся на друге місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, достроково гарантувавши собі вихід до плейоф. "Хамрун Спартанс" (3 бали) опустився на 32-гу позицію.

Попереду на донеччан чекає заключний поєдинок основного етапу Ліги конференцій – 18 грудня підопічні Арди Турана проведуть номінально домашній матч з хорватською "Рієкою". Того ж дня "Хамрун Спартанс" на виїзді позмагається з "Шемрок Роверс".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.