ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

"Шахтар" обіграв "Хамрун Спартанс" і достроково вийшов до плейоф Ліги конференцій

Підопічні Арди Турана здобули четверту перемогу в основному етапі Ліги конференцій.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" обіграв мальтійський "Хамрун Спартанс" у матчі п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на "Та'Калі Нешнел Стедіум" у Та-Калі завершився з рахунком 0:2.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. "Гірники" тиснули на ворота господарів полі, але все ж не змогли відкрити рахунок.

На старті ж другого тайму український клуб розпечатав ворота малтійської команди – на 61-й хвилині Лука Мейрелліш головою замкнув подачу, яку з лівого флангу виконав Іраклі Азаров.

А вже на 64-й хвилині "Шахтар" збільшив свою превагу в рахунку – Ізакі Сілва перекинув голкіпера суперника, скориставшись передачею від Педріньйо.

Огляд матчу "Хамрун Спартанс" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка "гірники" здолали шотландський "Абердін" (3:2), програли польській "Легії" (1:2), обіграли ісландський "Брейдаблік" (2:0) та обіграли ірландський "Шемрок Роверс" (2:1).

Після цієї перемоги "Шахтар" (12 очок) піднявся на друге місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, достроково гарантувавши собі вихід до плейоф. "Хамрун Спартанс" (3 бали) опустився на 32-гу позицію.

Попереду на донеччан чекає заключний поєдинок основного етапу Ліги конференцій – 18 грудня підопічні Арди Турана проведуть номінально домашній матч з хорватською "Рієкою". Того ж дня "Хамрун Спартанс" на виїзді позмагається з "Шемрок Роверс".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
10
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie