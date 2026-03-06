- Дата публікації
"Шахтар" обіграв "Олександрію" та зміцнив своє лідерство в УПЛ
Гол Лассіни Траоре приніс "гірникам" перемогу над срібним призером минулого сезону чемпіонату України.
"Шахтар" на виїзді обіграв "Олександрію" в стартовому матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі "гірники" забили в другому таймі. На 61-й хвилині Лассіна Траоре забив ударом з меж штрафного майданчика після передачі Педро Енріке.
Для "Шахтаря" це третя поспіль перемога у весняній частині УПЛ. У першому матчі після зимової паузи донеччани розгромили "Карпати" (3:0), а потім обіграли "Верес" (1:0).
Огляд матчу "Олександрія" — "Шахтар"
Завдяки цій перемозі "Шахтар" (44 очки) зміцнив своє лідерство в УПЛ. Тепер підопічні Арди Турана на 6 балів випереджають найближчого переслідувача — ЛНЗ, але черкаський клуб має гру в запасі.
"Олександрія", яка є срібним призером минулого сезону чемпіонату України, з 11 пунктами залишилася у зоні вильоту на передостанній, 15-й позиції.
У наступному турі УПЛ донеччани 15 березня зустрінуться з "Металістом 1925", а олександрійці днем раніше позмагаються з ЛНЗ.
Перед цим "Шахтар" 12 березня зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського "Леха".