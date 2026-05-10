"Шахтар" обійшов "Динамо" за трофеями в Україні

Донецький "Шахтар" завдяки завоюванню чемпіонства УПЛ-2025/26 обішов київське "Динамо" за кількістю виграних трофеїв у внутрішніх турнірах в історії незалежної України.

Тепер у "гірників" 40 таких трофеїв: 16 титулів УПЛ, 15 Кубків України та 9 Суперкубків.

"Біло-сині" мають на один трофей менше — 39: 17 титулів УПЛ, 13 Кубків України та 9 Суперкубків.

Якщо ж брати до уваги не лише внутрішні, а всі турніри за часів незалежності України, то "Шахтар" уже на два трофеї випереджає "Динамо" (41 проти 39), оскільки 2009 року "гірники" завоювали Кубок УЄФА.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" впритул наблизився до "Динамо" за виграними чемпіонствами УПЛ.

