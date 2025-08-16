"Шахтар" оголосив про підписання бразильського новачка за 10 мільйонів євро

Лукас Феррейра / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" оголосив про перехід вінгера бразильського "Сан-Паулу" Лукаса Феррейри.

Контракт із 19-річним бразильцем підписано до червня 2030 року, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума трансферу складе 10 мільйонів євро. Ще два мільйони євро додаткових виплат "Сан-Паулу" отримає, якщо "Шахтар" вийде до Ліги чемпіонів.

Також передбачено, що бразильський клуб отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

Новачок "Шахтаря" розпочинав футбольний шлях у дитячій школі "Американо", звідки 2017 року перейшов до академії "Фламенго", а ще згодом – до "Боавісти". 2021 року приєднався до "Сан-Паулу", з яким у березні 2023-го підписав перший професійний контракт.

У складі молодіжної команди був переможцем Кубка Бразилії U-20 (2024). У січні 2025 року разом з командою здобув молодіжний Кубок Сан-Паулу (Копінья), зігравши на турнірі 9 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі та зробив 2 асисти.

Дебютував за першу команду "Сан-Паулу" 20 січня 2025 року в матчі з "Ботафого". Загалом на професійному рівні провів 23 гри (5 у Кубку Лібертадорес, 13 у чемпіонаті Бразилії, 2 у Кубку Бразилії, 3 у Паулісті) й відзначився 1 голом та 1 асистом.

