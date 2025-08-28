"Шахтар" оголосив про підписання двох бразильців

Лука Мейрелліш / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання двох бразильських новачків –нападника Луки Мейрелліша та півзахисника Ізекі Сілви.

18-річний Лука Мейрелліш перейшов до "гірників" з бразильського "Сантоса", підписавши угоду на п'ять років.

Лука – вихованець академії "Сантоса", за юнацькі та молодіжні команди якого виступав від 2018 року. У складі "Сантоса" U-20 зіграв 25 матчів (14 голів, 1 асист). У червні 2023-го підписав перший професійний контракт з клубом, 17 листопада 2024 року дебютував у складі головної команди в матчі Серії В з "Регатас Бразил". Усього за основу "Сантоса" форвард провів 17 матчів (7 у бразильській Серії А, 2 в Серії В, 1 в Кубку Бразилії, 7 у чемпіонаті Пауліста). Чемпіон бразильської Серії В (2024). У серпні 2025 року був викликаний до збірної Бразилії U-20.

Лука Мейрелліш / © ФК Шахтар

18-річний півзахисник Ізекі Сілва перейшов до "помаранчево-чорних" з бразильського "Флуміненсе". Контракт із гравцем розраховано до 30 червня 2030 року.

Ізекі є вихованцем футбольної академії "Флуміненсе", за яку виступав від 10 років. У травні 2023-го підписав перший професійний контракт з клубом, 2024 року в складі юнацької команди став чемпіоном Бразилії (U-17) та переможцем Кубка Бразилії (U-17). Виступав за "Флуміненсе" U-20 (10 матчів, 2 голи). 6 грудня 2024 року дебютував у головній команді в матчі бразильської Серії А з "Куябою", а загалом провів за основний склад "флузау" 12 матчів (2 в чемпіонаті Бразилії, 1 в Кубку Бразилії, 2 в Копа Судамерікана, 7 в чемпіонаті Каріока).

Ізекі Сілва / © ФК Шахтар

Раніше "Шахтар" оголосив про підписання вінгера бразильського "Сан-Паулу" Лукаса Феррейри.

Також ми розповідали, що португальська "Бенфіка" домовилася про трансфер півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова.