"Шахтар" оголосив про трансфер 17-річного бразильського таланта
Бруніньйо підписав з "гірниками" контракт на три роки.
Донецький "Шахтар" домовився з бразильським "Атлетіко Паранаенсе" про перехід 17-річного вінгера Бруніньйо.
Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", із бразильцем підписано контракт на три роки. Футболіст офіційно приєднається до команди після досягнення повноліття в серпні 2026 року.
Раніше авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що за трансфер Бруніньйо "помаранчево-чорні" заплатять 12 мільйонів євро.
Бруніньйо (Бруно Брага Рамос) — вихованець академії "Атлетіко Паранаенсе", за юнацькі та молодіжні команди якого виступав від 2021 року.
У січні 2026-го дебютував за дорослу команду, у складі якої провів 16 матчів (6 ігор у бразильській Серії А, 10 ігор у чемпіонаті штату Паранаенсе) та забив 4 голи.
28 березня 2026 року дебютував за молодіжну збірну Бразилії U-20 й у першому ж матчі відзначився 2 голами й одним асистом.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розійшовся бойовою нічиєю з "АЗ Алкмаром" і вийшов до півфіналу Ліги конференцій.